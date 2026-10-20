Pencuri Ditangkap saat Mengisi BBM di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial R ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Barat karena melakukan pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah kosong.

Pria 29 tahun itu ditangkap saat mengisi BBM di kawasan Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat, Senin (19/10) sekitar pukul 17.00 WIB

R mencuri di sebuah rumah kosong Jalan Kamboja Ujung No. 12, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

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"Petugas bergerak menuju lokasi dan mengamankan pria tersebut saat sedang mengisi bahan bakar eceran di bawah kolong Tomang," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Edy Sudarma Korniawan.

Edy menjelaskan penindakan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait aksi yang dilancarkan pelaku beberapa waktu lalu.

Bebekal laporan itu, Tim Opsnal Jatanras melaksanakan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya mendapati keberadaan terduga pelaku.

Setelah ditangkap, terduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

"Kami turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah linggis, satu buah obeng, serta satu buah dompet milik terduga pelaku," kata Edy.