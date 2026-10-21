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JPNN.com Jakarta Kriminal 5 Debt Collector Ditangkap Polres Metro Jakarta Barat

5 Debt Collector Ditangkap Polres Metro Jakarta Barat

Rabu, 21 Oktober 2026 – 21:00 WIB
5 Debt Collector Ditangkap Polres Metro Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Polisi meringkus lima orang penagih utang atau debt collector yang diduga mengintimidasi seorang pengendara sepeda motor bernama Eko Febriansyah di kawasan Jalan Menceng Raya, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (20/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Polres Jakbar.

jakarta.jpnn.com - Lima penagih utang atau debt collector ditangkap polisi karena mengintimidasi seorang pengendara sepeda motor bernama Eko Febriansyah.

Para penagih utang itu melakukan aksinya di kawasan Jalan Menceng Raya, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (20/10).

Kapolres Metro Jakarta Barat Nasriadi mengatakan awalnya pihaknya menerima laporan terkait adanya intimidasi di kawasan Jalan Menceng Raya melalui layanan 110. 

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Berbekal laporan tersebut, petugas kemudian bergerak untuk melakukan penindakan.

“Setelah di TKP (tempat kejadian perkara), tim melakukan penangkapan terhadap lima orang yang diduga sebagai debt collector,” kata Nasriadi.

“Mereka sengaja melakukan pengancaman dan perampasan terhadap kendaraan bermotor milik korban,” ujar Nasriadi.

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Dia mengungkapkan kelima orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan segera menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Penyidik selanjutnya akan mendalami peran masing-masing dalam dugaan tindak pidana tersebut," tutur Nasriadi.

Lima penagih utang atau debt collector ditangkap polisi karena mengintimidasi seorang pengendara sepeda motor bernama Eko Febriansyah.
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TAGS   debt collector penagih utang jakarta barat polisi

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