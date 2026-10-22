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JPNN.com Jakarta Kriminal 4 Pengedar Tembakau Sintetis Ditangkap di Jakarta Barat

4 Pengedar Tembakau Sintetis Ditangkap di Jakarta Barat

Kamis, 22 Oktober 2026 – 15:00 WIB
4 Pengedar Tembakau Sintetis Ditangkap di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Barang bukti kasus narkoba yang disita Polsek Kebon Jeruk di kawasan Jakarta Barat, Senin (19/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Polres Jakbar

jakarta.jpnn.com - Empat tersangka peredaran narkoba ditangkap polisi di kawasan Jalan Mangga VI, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Para tersangka diduga terlibat transaksi narkotika jenis tembakau sintetis.

Kapolsek Kebon Jeruk AKP Darto Napitupulu mengatakan pengungkapan tersebut saat petugas mendapati dua orang yang diduga hendak melakukan transaksi tembakau sintetis, yakni ALS (19) dan MK (19) pada Senin (19/10) dini hari.

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"Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan 10 paket plastik klip bening berukuran kecil yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 5,43 gram, yang merupakan milik ALS," ujar Darto, Rabu (21/10).

Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan dua tersangka berinisial MF (22) dan ZS (20) di pinggir jalan Tanjung Duren III Rt 009/05 Tanjung Duren Utara, Grogol Pertamburan, pada hari yang sama.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti.

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Di antaranya ialah satu paket klip plastik kecil berisikan tembakau kering diduga berjenis sinte dengan berat brutto 5,57 gram.

Kemudian, satu unit HP Redmi berwarna putih, satu unit sepeda motor Yamaha Aerox berwarna hitam tanpa pelat beserta kunci kontak, empat botol semprot berisikan bahan untuk membuat narkotika sinte.

Empat tersangka peredaran narkoba ditangkap polisi di kawasan Jalan Mangga VI, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
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TAGS   jakarta barat narkoba tembakau sintetis polisi

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