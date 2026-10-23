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JPNN.com Jakarta Kriminal Mantan Anggota Kopassus Dibacok di Jakarta Timur

Mantan Anggota Kopassus Dibacok di Jakarta Timur

Jumat, 23 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Mantan Anggota Kopassus Dibacok di Jakarta Timur - JPNN.com Jakarta
Polsek Cakung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pembacokan mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Muhammad Fahrul (48) di Perumahan JGC Cluster Zebrina III RT 03/RW 14 Nomor 106, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Polsek Cakung

jakarta.jpnn.com - Mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Muhammad Fahrul (48) dibacok di kawasan Perumahan Jakarta Garden City, Cakung Timur, Jakarta Timur.

"Korban mengalami luka bacok di bagian kanan kepala," kata Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra, Jumat (23/10).

Kronologi pembacokan dipicu oleh perselisihan. Hal itu bermula ketika istri pelaku menegur seorang mandor bangunan agar menghentikan pekerjaan renovasi rumah yang berada di samping rumahnya pada Kamis (22/10).

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Situasi kemudian memanas setelah korban meminta mandor bangunan tersebut melanjutkan pekerjaannya.

Pelaku yang bernama Jef Budiharto (57) datang ke lokasi dan akhirnya terlibat cekcok mulut dengan korban.

Pelaku mengancam akan membacok korban. Korban kemudian menantang pelaku hingga pria tersebut mengayunkan senjata tajam jenis golok.

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"Pelaku membacok korban, tetapi tidak kena dan kedua kalinya mengenai kepala Korban bagian kanan," ucap Andre.

Korban kemudian melakukan perlawanan dengan membanting pelaku ke lantai. 

Mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Muhammad Fahrul (48) dibacok di kawasan Perumahan Jakarta Garden City, Cakung Timur, Jakarta Timur.
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TAGS   kopassus pembacokan jakarta timur cakung

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