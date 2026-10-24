12 Tersangka Kasus Sumber Daya Alam Ditangkap Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 12 tersangka ditangkap Polda Metro Jaya karena terlibat lima kasus terkait sumber daya alam, barang bersubsidi, dan bagian tubuh satwa dilindungi.

Perkara tersebut meliputi dugaan pertambangan ilegal batu galena, perdagangan merkuri ilegal, penyalahgunaan Bio Solar dan LPG bersubsidi, serta perdagangan sisik trenggiling.

Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto mengatakan penegakan hukum diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

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Selain itu, juga untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya dan barang bersubsidi.

“Ini merupakan upaya penegakan hukum untuk melindungi sumber daya alam, menjaga agar subsidi tepat sasaran, serta mencegah perdagangan bagian tubuh satwa yang dilindungi,” kata Dadang dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/10).

Dalam perkara batu galena, lima tersangka diproses dengan barang bukti sekitar 54 ton galena senilai Rp2,336 miliar.

Pada perkara merkuri, dua tersangka diproses terkait 26 jerigen merkuri senilai kurang lebih Rp1,365 miliar.

"Perkara Bio Solar bersubsidi melibatkan seorang tersangka dengan barang bukti 245 liter Bio Solar," tutur Dadang.