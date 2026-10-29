Tawuran di Jakarta Barat, 1 Orang Meninggal
jakarta.jpnn.com - Tawuran antarkelompok di Jalan Salman, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menyebabkan satu orang meninggal dunia.
“LP-nya sudah ditarik oleh Polres, ditangani di Polres," kata Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk AKP Sobari, Selasa (27/10).
Warga bernama Salma mengatakan dirinya mendengar suara petasan saat aksi tawuran itu terjadi pada Senin (26/10) dini hari.
"Enggak tahu kejadiannya seperti apa. Cuma dengar suara petasan doang. Kalau kejadiannya seperti apa, Ibu enggak tau," kata Salma.
Saat membuka warung pada Senin (26/10) pagi, kondisi lokasi tawuran itu sudah porak-poranda.
Salma juga melihat adanya bercak darah yang terlihat masih baru di lokasi tersebut.
"(Korbannya) udah enggak ada. Ibu udah siang keluarnya, udah jam setengah enam. Darah mah ada. Tapi udah ditutup-tutupin, enggak tahu sama siapa," ungkapnya.
Menurut Salma, informasi adanya korban meninggal didapatkannya dari warga sekitar.
Tawuran antarkelompok di Jalan Salman, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menyebabkan satu orang meninggal dunia.
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