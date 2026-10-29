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JPNN.com Jakarta Kriminal Tawuran di Jakarta Barat, 1 Orang Meninggal

Tawuran di Jakarta Barat, 1 Orang Meninggal

Kamis, 29 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Tawuran di Jakarta Barat, 1 Orang Meninggal - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat (30/1/2026) terkait pengungkapan kasus tawuran remaja yang menewaskan satu orang. Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Tawuran antarkelompok di Jalan Salman, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menyebabkan satu orang meninggal dunia.

“LP-nya sudah ditarik oleh Polres, ditangani di Polres," kata Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk AKP Sobari, Selasa (27/10).

Warga bernama Salma mengatakan dirinya mendengar suara petasan saat aksi tawuran itu terjadi pada Senin (26/10) dini hari.

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"Enggak tahu kejadiannya seperti apa. Cuma dengar suara petasan doang. Kalau kejadiannya seperti apa, Ibu enggak tau," kata Salma.

Saat membuka warung pada Senin (26/10) pagi, kondisi lokasi tawuran itu sudah porak-poranda.

Salma juga melihat adanya bercak darah yang terlihat masih baru di lokasi tersebut.

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"(Korbannya) udah enggak ada. Ibu udah siang keluarnya, udah jam setengah enam. Darah mah ada. Tapi udah ditutup-tutupin, enggak tahu sama siapa," ungkapnya.

Menurut Salma, informasi adanya korban meninggal didapatkannya dari warga sekitar.

Tawuran antarkelompok di Jalan Salman, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menyebabkan satu orang meninggal dunia.
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TAGS   tawuran jakarta barat meninggal dunia kebon jeruk

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