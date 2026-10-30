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JPNN.com Jakarta Kriminal Operasi Pemberantasan Narkoba, Polda Metro Jaya Tangkap 8 Tersangka

Operasi Pemberantasan Narkoba, Polda Metro Jaya Tangkap 8 Tersangka

Jumat, 30 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Operasi Pemberantasan Narkoba, Polda Metro Jaya Tangkap 8 Tersangka - JPNN.com Jakarta
Polda Metro Jaya bersama tim gabungan melakukan operasi pemberantasan narkoba di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (27/10/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Delapan orang ditangkap Polda Metro Jaya dalam operasi pemberantasan narkoba di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur.

"Kami dari gabungan Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan operasi terkait dengan narkoba di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, (27/10).

Tim gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya bersama Kodam, Polisi Militer TNI, Polres Metro Jakarta Timur, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

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Operasi dilakukan sejak Selasa pagi hingga siang hari dengan menyasar 12 target operasi di lokasi tersebut.

"Kami sudah melakukan cek urine, tujuh positif narkoba dan satu negatif," ujar Bismo.

Petugas juga menemukan sejumlah barang bukti narkotika berupa sabu-sabu, ganja, dan obat keras seperti ketamin di tempat kejadian perkara (TKP).

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Barang bukti tersebut selanjutnya akan ditimbang oleh petugas untuk mengetahui berat masing-masing narkotika yang ditemukan dalam operasi tersebut.

Adapun delapan orang yang diamankan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Delapan orang ditangkap Polda Metro Jaya dalam operasi pemberantasan narkoba di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur.
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TAGS   narkoba polda metro jaya tersangka matraman

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