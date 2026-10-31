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JPNN.com Jakarta Kriminal Bacok Sopir Taksi Online, Perampok Ditangkap di Tangerang

Bacok Sopir Taksi Online, Perampok Ditangkap di Tangerang

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Bacok Sopir Taksi Online, Perampok Ditangkap di Tangerang - JPNN.com Jakarta
Terduga pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial MZA yang membacok pengemudi taksi online (daring) di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Metro Tangerang Kota

jakarta.jpnn.com - Perampok berinisial MZA yang membacok sopir taksi online ditangkap di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten.

Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti.

"Terduga pelaku bersama barang bukti kendaraan dan senjata tajam telah diamankan di Polsek Jatiuwung untuk menjalani penyidikan lebih lanjut," kata Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Ajie Perkasa, Kamis (29/10).

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Peristiwa kekerasan tersebut terjadi di kawasan Kampung Sangereng, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Minggu (25/10) sekitar pukul 03.00 WIB.

Kejadian bermula ketika korban menerima pesanan perjalanan dari kawasan Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan tujuan Perumahan Cendana. 

Namun, saat perjalanan tinggal berjarak sekitar 100 meter dari lokasi tujuan, pelaku mengeluarkan golok dan menyerang korban.

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"Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan bibir atas, kemudian ditendang hingga terjatuh keluar dari kendaraan. Pelaku langsung membawa kabur mobil Toyota Avanza milik korban bernomor polisi B-1156-JKD beserta dompet dan telepon genggam," kata Kresna.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke Rumah Sakit Qodar untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka yang memerlukan 22 jahitan.

Perampok berinisial MZA yang membacok sopir taksi online ditangkap di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten.
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TAGS   perampok polisi sapir Tangerang

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