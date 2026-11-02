2 Pencuri di Koci Padel House Ditangkap Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Dua tersangka pencurian di Koci Padel House, Jalan Dharmawangsa X, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditangkap Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menjelaskan kedua tersangka yang ditangkap itu masing-masing berinisial I.A. alias B. dan S.R.

Menurut Budi Hermanto, pencurian barang milik PT Solid Sigma Indonesia itu terjadi pada Kamis (8/10).

"Kerugian yang dialami korban akibat pencurian ini diperkirakan mencapai Rp 12 juta," kata Budi, Senin (2/11).

Dalam pencurian itu, I.A. bertugas merusak kunci pintu, masuk ke dalam lokasi, mengambil barang-barang elektronik.

Setelah itu, dia menjualnya melalui media sosial Facebook dengan sistem Cash on Delivery (COD).

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Sementara itu, tersangka S.R. berperan mengajak dan merencanakan tindak pencurian, menyiapkan alat tang untuk merusak kunci, serta mengawasi situasi di luar lokasi kejadian.

"Kedua tersangka ditangkap petugas pada Senin (26/10) di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat ini, keduanya menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Selasa (27/10)," ujar Budi.