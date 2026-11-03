Polres Jakarta Timur Ungkap Modus Pencurian 2 Mobil Boks di Duren Sawit

jakarta.jpnn.com - Tersangka pencurian mobil boks berinisial S ditangkap polisi. Pria 23 tahun itu melakukan aksinya di awasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Polisi mengungkap modus pencurian dua mobil boks dilakukan dengan merusak kunci kendaraan menggunakan letter T hingga membakar kabel kontak memakai korek api.

"Tersangka S alias R (23) melakukan aksi pencurian dengan pemberatan truk boks tersebut dengan cara menggunakan kunci Letter T dan anak mata kunci untuk merusak kunci truk boks tersebut," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan, Senin (2/11).

Aksi tersebut dilakukan pada dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Ruko Malaya Country pada 11 September 2026 dan Ottoban Duren Sawit, Jalan Kolonel Sugiono pada 30 September 2026.

Bayu menyebut pelaku terlebih dahulu mengamati kondisi lingkungan dan kendaraan yang menjadi sasaran sebelum menjalankan aksinya.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka S alias R diduga tidak bekerja sendiri.

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Dia dibantu dua orang berbeda yang bertugas mengawasi kondisi sekitar lokasi kejadian.

Pada kasus pertama, tersangka bersama seorang rekannya berinisial M memantau mobil boks milik PT Sion Mitralintas Saftindo Jaya yang terparkir di depan ruko.