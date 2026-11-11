Karyawan Restoran di Jakarta Barat Cabuli Remaja

jakarta.jpnn.com - Karyawan restoran di kawasan Kali Besar, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, diduga mencabuli remaja 14 tahun

Peristiwa pencabulan itu terjadi pada Minggu (8/11) sekitar pukul 17.00 WIB.

Saat itu korban sedang menghadiri acara pernikahan pamannya yang berlangsung di lantai tiga gedung restoran tersebut.

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"Ketika korban sedang menjalani proses penataan rambut atau hairstyle, seorang karyawan restoran berinisial EY diduga melakukan tindakan tidak senonoh terhadap korban," ujar Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Sat Res PPA dan PPO) Polres Metro Jakarta Barat Evi Pagari, Rabu (11/11).

"Setelah mengalami kejadian tersebut, korban langsung menjauh dari lokasi untuk mencari perlindungan," kata Evi.

Korban kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada ayah kandungnya.

"Mengetahui kejadian tersebut, ayah korban segera melaporkannya kepada Polres Metro Jakarta Barat," ujarnya.

Menindaklanjuti laporan polisi pada tanggal 9 November 2026 itu, Unit 3 Sat Res PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan serangkaian langkah penyidikan.