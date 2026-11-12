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Pengedar Narkoba Ditangkap Polda Metro Jaya di Jakarta Barat

Kamis, 12 November 2026 – 18:00 WIB
Pengedar Narkoba Ditangkap Polda Metro Jaya di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial BA (26) di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, atas kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu pada Rabu (4/11/2026). Foto: ANTARA/HO-Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial BA ditangkap Polda Metro Jaya karena menyalahgunakan narkoba di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.

Polisi menyita sabu-sabu seberat 100 gram dari tangan pria 26 tahun itu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya dugaan peredaran narkotika di sekitar lokasi kejadian.

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"Tim mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada penyalahgunaan dan peredaran narkotika di sekitar TKP," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11).

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan serta pengamatan di kawasan Jalan Menceng Raya, RT 005/RW 11, Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Sekitar Rabu (4/11) pukul 19.30 WIB, petugas mendapati seorang pria dengan ciri-ciri yang sesuai dengan target operasi tengah berada di pinggir jalan depan sebuah minimarket.

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"Petugas kemudian langsung bergerak mengamankan pria tersebut," katanya.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas hitam yang berisi satu paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus rapi dengan berat bruto 100 gram.

Pria berinisial BA ditangkap Polda Metro Jaya karena menyalahgunakan narkoba di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.
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TAGS   narkoba sabu-sabu polda metro jaya pelaku

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