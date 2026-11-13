Polda Metro Jaya Tangkap 11 Pengedar Narkoba di Jakarta Pusat

jakarta.jpnn.com - Sebelas pengedar narkoba ditangkap Polda Metro Jaya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11).

Mereka terdiri dari sembilan laki-laki dan empat perempuan.

Para penyalahguna narkoba itu ditangkap di lima lokasi berbeda.

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Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di kawasan Jalan Baladewa Kiri, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru.

"Petugas kemudian melakukan penggerebekan dan mengamankan sembilan orang laki-laki serta dua orang perempuan dari lima TKP yang saling terkait dalam jaringan ini," ucapnya, Rabu (11/11).

Berdasarkan hasil pengembangan di lapangan, jaringan ini dikendalikan oleh seorang perempuan berinisial T alias W.

Dia memanfaatkan sejumlah kaki tangan untuk menjalankan peredaran gelap sabu di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan kronologi pengungkapan tersebut terjadi di lima lokasi. TKP pertama di Jalan Baladewa Kiri Gg. K No. 21, dengan mengamankan tiga orang tersangka berinisial U, YH, dan AH.