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JPNN.com Jakarta Kriminal Pengedar Narkoba Ditangkap di Cangkareng, Barang Bukti 7 Paket Sabu-Sabu

Pengedar Narkoba Ditangkap di Cangkareng, Barang Bukti 7 Paket Sabu-Sabu

Minggu, 15 November 2026 – 19:00 WIB
Pengedar Narkoba Ditangkap di Cangkareng, Barang Bukti 7 Paket Sabu-Sabu - JPNN.com Jakarta
Polisi menyita sebanyak tujuh paket sabu seberat 5,94 gram dalam pengungkapan kasus narkoba di Jalan Cendrawasih VII, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (7/11/2026). Foto: ANTARA/HO-Polres Jakbar

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial SSZ ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba di Jalan Cendrawasih VII, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Petugas menyita barang bukti berupa tujuh paket sabu-sabu seberat 5,94 gram.

"Dari lokasi penangkapan, petugas menemukan barang bukti tujuh paket plastik klip berisi kristal putih diduga sabu, satu unit telepon genggam, satu unit timbangan digital warna silver, serta satu pak plastik klip kosong," kata Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/11).

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Dia menjelaskan pengungkapan tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan anggota Unit Reserse Narkoba Polsek Kalideres hingga berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang berinisial RN sebanyak 10 gram dengan harga Rp8 juta.

"Jadi transaksi itu, menurut pengakuan tersangka, dilakukan menggunakan sistem pembayaran setelah barang terjual atau dikenal dengan istilah laku bayar," kata dia.

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Pengakuan tersebut masih terus didalami penyidik guna menelusuri asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredarannya.

"Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," tutur Rihold.

Pria berinisial SSZ ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba di Jalan Cendrawasih VII, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
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TAGS   jakarta barat narkoba sabu-sabu polisi

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