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JPNN.com Jakarta Kriminal Pekerjakan 3 Anak di Bawah Umur Jadi PSK, Muncikari Ditangkap di Jakarta Utara

Pekerjakan 3 Anak di Bawah Umur Jadi PSK, Muncikari Ditangkap di Jakarta Utara

Senin, 16 November 2026 – 16:00 WIB
Pekerjakan 3 Anak di Bawah Umur Jadi PSK, Muncikari Ditangkap di Jakarta Utara - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi prostitusi. Foto: Gilang Galiartha/Antara

jakarta.jpnn.com - Wanita berinisial M ditangkap Polres Metro Jakarta Utara karena mempekerjakan tiga anak perempuan di bawah umur sebagai pemandu karaoke.

M juga mempekerjakan tiga anak di bawah umur itu sebagai PSK di Kampung Rawa Malang, Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing.

Dalam aksinya, M menyediakan tempat untuk kegiatan eksploitasi seksual.

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Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Perlindungan Perdagangan Orang (Kasatres PPA PPO) Polres Metro Jakarta Utara AKBP Armayni menjelaskan M merupakan pemilik dan pengelola Cafe Milla yang beroperasi sejak 2016. “Cafe ini diduga menyediakan tempat dan mempermudah perbuatan eksploitasi seksual,” kata AKBP Armayni di Jakarta, Minggu (15/11).

Dia mengatakan petugas menangkap pelaku pada Selasa (27/10) pukul 18.30 WIB.

Petugas juga mengamankan tiga orang anak perempuan yaitu P berumur 17 tahun 10 bulan, MR berumur 17 tahun 8 bulan, dan AS yang berumur 17 tahun 4 bulan.

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Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa hasil visum et repertum (ver) dan pakaian anak berinisial P saat bekerja, hasil ver dan pakaian korban anak berinisial MR saat bekerja, hasil ver korban berinisial AS dan pakaian serta cetakan transaksi rekening milik pelaku.

Pelaku dijerat pasal berlapis mulai dari pasal 76I Juncto pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wanita berinisial M ditangkap Polres Metro Jakarta Utara karena mempekerjakan tiga anak perempuan di bawah umur sebagai pemandu karaoke.
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TAGS   jakarta utara psk karaoke muncikari

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