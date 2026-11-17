jakarta.jpnn.com - Dua pengedar narkoba ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

Mereka ialah DM dan R. Mereka ditangkap di Jakarta Timur dan Depok, Jawa Barat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pengungkapan tersebut menghasilkan penyitaan sabu-sabu seberat bruto 105,59 gram dan delapan butir ekstasi seberat netto 3,91 gram.

"Peredaran narkotika merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa. Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku yang mencoba mengedarkan narkoba," kata Reynold, Minggu (15/11).

Dia menjelaskan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur.

Petugas kemudian menyelidiki informasi tersebut hingga menangkap DM di sekitar lampu merah D.I. Panjaitan, Jatinegara, pada Sabtu (7/11) sekitar pukul 16.00 WIB.

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Dari tangan DM, polisi menyita satu paket sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 100,42 gram yang disimpan dalam kantong plastik hitam bersama bekas bungkus makanan ringan.

Berdasarkan pemeriksaan awal, DM mengaku sabu tersebut milik R dan dirinya diminta mengantarkan barang haram itu kepada calon pembeli.