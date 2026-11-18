jakarta.jpnn.com - Pria berinisial KM ditembak polisi karena mencuri sepeda motor hingga 20 kali di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

KM membawa senjata tajam ketika mencuri sepeda motor milik masyarakat.

Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan tindakan tersebut diambil polisi lantaran pelaku melakukan perlawanan menggunakan golok saat hendak ditangkap.

"Pada saat hendak diamankan, pelaku inisial KM mengeluarkan golok dan hendak melukai petugas. Di situlah dari petugas melakukan tindakan tegas terukur," kata Wahyu, Selasa (17/11).

Pengungkapan itu bermula di Mal Season City, Tambora, Jakarta Barat, pada pada Sabtu (14/11) sekitar pukul 13.00 WIB.

"Pada saat itu, ada informasi dari sekuriti Mal Season City, di mana diduga ada empat unit sepeda motor hasil curian di parkiran," kata Wahyu.

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Menerima laporan itu, tim gabungan Polsek Tambora bersama Resmob Polres Jakbar melakukan penyelidikan untuk memastikan empat unit sepeda motor tersebut merupakan barang curian, lalu dilanjutkan dengan pengintaian di lokasi.

"Tidak lama kemudian, muncul dua orang diduga pelaku yang akan mengambil sepeda motor tersebut. Pada saat pelaku hendak mengambil sepeda motor tersebut, tim gabungan bergerak untuk mengamankan pelaku tersebut," kata Wahyu.