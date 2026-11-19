jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Barat menangkap lima tersangka ketika laboratorium gelap atau clandestine laboratory di Cengkareng.

Laboratorium itu diduga memproduksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cairan vape.

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyita barang bukti berupa 159 cartridge berisi cairan yang diduga etomidate berbagai merek, 11 botol berisi cairan warna putih serta bahan produksi lainnya.

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"Kami amankan lima orang tersangka, tiga pria berinisial NS (27), NO (34), NS (27), serta dua perempuan berinisial AA (37) dan LI (37)," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi, Selasa (17/11).

Polisi juga tengah memburu seorang warga negara asing (WNA) asal China berinisial A.

A diduga menjadi pihak pemberi perintah dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

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Nasriadi mengatakan pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan serangkaian penyelidikan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama Subnit Narkoba Polsek Kembangan.

"Awalnya kami menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis etomidate di sebuah rumah kos kawasan Kedaung Kali Angke, Cengkareng," tutur Nasriadi.