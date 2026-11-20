jakarta.jpnn.com - Tiga pencuri bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Jembatan Rusun Cilincing, Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ditangkap polisi.

Dua pelaku di sebuah warnet di kawasan Rusun Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (17/11) pukul 16.00 WIB.

Setelah mengamankan kedua remaja, petugas selanjutnya melakukan pengembangan untuk menelusuri keberadaan barang hasil pencurian yang diduga telah dijual kepada seorang penadah.

Dari hasil pengembangan tersebut, petugas mengamankan seorang perempuan berinisial C yang diduga berperan sebagai penadah di kawasan Jalan Bulak Cabe, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara.

"Petugas menangkap dua orang remaja yang diduga sebagai pelaku serta seorang perempuan yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil pencurian,” kata Kapolsek Cilincing Samsono.

Petugas pun mengamankan barang bukti berupa empat buah jerigen berisi BBM jenis solar.

Ketiga pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara tujuh tahun.

Namun, karena kedua pelaku masih berstatus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), penyidik akan melaksanakan penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta mengupayakan diversi apabila memenuhi persyaratan hukum.