jakarta.jpnn.com - Pria berinisial M ditangkap polisi karena mencuri burung kicau milik warga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.

Pria 27 tahun itu sudah melakukan pencurian sebanyak lima kali.

Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang mengatakan aksi beruntun pelaku terungkap setelah melakukan pencurian seekor burung kicau jenis cucak hijau milik warga.

"Kejadian bermula ketika korban sedang bekerja dan meninggalkan burung peliharaannya yang digantung di teras rumah," kata Rihold saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (16/11).

Rihold menerangkan aksi pencurian terjadi pada Rabu (28/10) sekitar pukul 16.00 WIB.

Saat korban pulang pada sore hari, dia mendapati burung peliharaannya sudah tidak berada di sangkar.

Merasa kehilangan, korban kemudian berupaya mencari tahu dengan memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) lingkungan.

Dari rekaman tersebut, terlihat seseorang yang diduga mengambil burung peliharaannya.