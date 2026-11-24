jakarta.jpnn.com - Dua pria berinisial DS dan WH ditangkap polisi karena mencuri mobil pikap di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Mereka membawa mobil curian tersebut ke Sukabumi, Jawa Barat.

DS dan WH menjual mobil hasil curian itu dengan harga Rp 20 juta.

"Pada 1 November 2026, pelaku DS menjual mobil tersebut ke pelaku WH seharga Rp20 juta dan menemui saudara AL," kata Kapolsek Kramat Jati AKP P.H. Siahaan di Jakarta, Rabu (18/11).

Kendaraan dengan nomor polisi B 9982 TAR itu dicuri pada Minggu (1/11) sekitar pukul 03.54 WIB. Uang hasil transaksi tersebut digunakan oleh DS untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kasus ini bermula ketika DS yang merupakan karyawan pemilik kendaraan diduga merencanakan pencurian mobil tersebut sejak satu minggu sebelumnya.

DS diketahui telah bekerja selama satu tahun. Dalam menjalankan aksinya, tersangka memanfaatkan kunci kontak asli kendaraan yang berada dalam penguasaan majikannya.

Pelaku DS awalnya menyampaikan bahwa kunci kendaraan yang biasa digunakan telah hilang.