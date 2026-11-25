jakarta.jpnn.com - Pria berinisial H ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu.

Dia diciduk di kawasan Jalan Kapuk Raya, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

"Dari tangan terduga pelaku, kami sita satu plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat netto 4,75 gram, satu unit telepon genggam, serta satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru," kata Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadhlillah di Jakarta, Jumat (20/11).

Dia menyebutkan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya aktivitas transaksi jual beli narkotika di kawasan Jalan Kapuk Raya, RT 002/RW 012, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, pada Selasa (17/11) sekitar pukul 16.00 WIB.

Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Opsnal Subnit Narkoba Polsek Cengkareng segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi yang diterima.

Tim yang dipimpin oleh Panit 2 Reskrim Polsek Cengkareng IPTU Lasaro Atmaja kemudian mendapati seorang pria dengan ciri-ciri sesuai informasi dari masyarakat.

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"Dari hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti, termasuk satu plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat netto 4,75 gram," ujar Rahis.

Pria yang diketahui berinisial H alias C tersebut kemudian diamankan beserta barang bukti ke Polsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.