jakarta.jpnn.com - Komplotan pencuri spion mobil ditangkap polisi di Jakarta Barat. Mereka dari empat orang pria masing-masing berinisial MF, F, A, dan D.

Komplotan itu biasa beraksi di Kompleks Taman Duta Mas Blok B8, RT 003/009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan.

Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Aditya mengatakan pengungkapan ini bermula dari peristiwa pencurian satu pasang kaca spion sebelah kanan dan kiri milik korban yang terpasang pada mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik di kawasan Grogol Petamburan.

"Aksi pencurian diduga dilakukan oleh dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Salah satunya diduga bertindak sebagai eksekutor yang mengambil kaca spion, sementara rekannya menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi," ujar Reza saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (22/11).

Setelah kasus itu dilaporkan, Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Pelaku berinisial MF kami amankan pada Rabu (11/11). Kemudian dilakukan pengembangan kembali," tutur Reza.

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Pada Sabtu (21/11) sekitar pukul 12.00 WIB, petugas mendapatkan informasi mengenai keberadaan seorang pria di kawasan kolong Jembatan Season City.

"Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan pria tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut," kata Reza.