jakarta.jpnn.com - Tiga remaja ditangkap tim Patroli Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya karena terlibat tawuran.

Polisi menciduk tiga remaja itu di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (22/11) dini hari.

Para remaja itu kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit.

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Metro Jaya Henik Maryanto mengatakan, selain celurit, petugas menemukan dua unit telepon genggam.

Petugas juga menemukan satu sepeda motor saat melakukan pemeriksaan terhadap sekelompok pemuda yang mencurigakan.

Saat diperiksa, ketiga remaja tersebut mengaku hendak membubarkan diri setelah melakukan tawuran.

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Petugas kemudian menyerahkan ketiga remaja itu ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Henik mengatakan patroli akan terus ditingkatkan sebagai upaya mencegah tawuran dan berbagai gangguan keamanan, khususnya pada malam hingga dini hari.