Persija Jakarta Pertahankan Hanif Sjahbandi, Lini Tengah Makin Aman

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak gelandang Hanif Sjahbandi menjelang Liga 1 2025/2026.

“Hanif Sjahbandi dipastikan tetap akan menjadi sosok penting di lini tengah Macan Kemayoran,” tulis Persija di Instagram, Selasa (14/6).

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu memberikan kontrak berdurasi dua tahun kepada Hanif Sjahbandi.

“Hanif dan Persija sepakat untuk terus menjalin kisah hingga dua tahun ke depan,” tulis Persija.

Di sisi lain, Hanif Sjahbandi tidak memberikan banyak komentar setelah memperpanjang kontrak bersama Persija.

Hanif Sjahbandi itu hanya menulis kalimat pendek untuk menggambarkan perasaannya.

"Talk less, do more!" tulis Hanif.

Hanif Sjahbandi sendiri bergabung dengan Persija Jakarta pada 2022/2023. Dia langsung menjadi pemain penting di Persija.