Cedera saat Latihan, Pemain Asing Persija Jakarta Absen 6 Bulan

Kamis, 07 Agustus 2025 – 09:00 WIB
Persija Jakarta mendapatkan kabar buruk karena pemain asingnya, Ryo Matsumura, mengalami cedera menjelang Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta mendapatkan kabar buruk karena pemain asingnya, Ryo Matsumura, mengalami cedera menjelang Super League 2025/2026.

Ryo Matsumura harus absen dalam waktu yang cukup panjang setelah dihantam cedera saat latihan.

“Ryo harus menjalani operasi. Beberapa bulan ke depan kami tidak bisa bersama dia,” kata Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Rabu (6/8).

Mauricio Souza pun berharap Ryo Matsumura bisa pulih seperti sediakala setelah menjalani operasi.

“Semoga dia cepat pulih dan kembali bergabung dengan kami,” tutur Mauricio Souza.

Dokter Persija Jakarta Muhammad Andeansah mengatakan Ryo Matsumura menghabiskan sebagian besar waktu pada putaran pertama musim ini untuk menyembuhkan cedera.

“Ryo Matsumura saat ini sedang mengalami cedera hamstring yang terjadi karena benturan dengan pemain lain saat latihan,” ujar Ande.

Ande mengatakan pemain asal Jepang itu menjalani operasi hamstring pada Senin (4/8).

