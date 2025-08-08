Janji Korbankan Nyawa, Pemain Baru Persija Jakarta Punya Catatan Istimewa

JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:00 WIB
Persija Jakarta mengontrak Emaxwell Souza de Lima untuk memperkuat lini serangan. Foto: Persija Jakarta

jakarta.jpnn.com - Manajemen Persija Jakarta kembali mendatangkan pemain asing baru untuk menghadapi Super League 2025/2025.

Persija Jakarta mengontrak Emaxwell Souza de Lima untuk memperkuat lini serangan.

Pemain asal Brasil itu diyakini bisa menambah dimensi baru di sektor sayap Persija karena memiliki karakter agresif.

Baca Juga:

“Saya 100 persen siap menghadapi tantangan bersama Persija. Saya sangat senang berada di sini,” kata Emaxwell sebagaimana dilansir laman Persija, Jumat (8/8).

Pemain 30 tahun itu sudah mencicipi berbagai liga, termasuk Brasil. Kariernya dimulai dari CRB pada 2016, lalu berlanjut ke Comercial-AL (2016–2018), Red Bull (2016), dan Tupi (2016).

Emaxwell juga pernah membela tim lain, seperti ABC FC pada 2018, Resende (2018–2019), Kalmar FF (2019–2023), Cuiabá-MT (2020–2021), dan Sport Recife (2021).

Baca Juga:

Sepanjang 2025, dia telah bermain 15 kali dengan catatan empat gol. Pada 2024, dia membukukan sebelas gol dari 45 laga.

“Saya datang untuk memperjuangkan gelar, untuk melakukan segala yang bisa kami lakukan agar Persija kembali menjadi juara,” ujar Maxwell.

