JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Simbol Kebersamaan, Pemain Asing Merasa di Rumah

Persija Jakarta Simbol Kebersamaan, Pemain Asing Merasa di Rumah

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 21:00 WIB
Persija Jakarta Simbol Kebersamaan, Pemain Asing Merasa di Rumah - JPNN.com Jakarta
Pemain asing Persija Jakarta Gustavo Franca merasa sangat senang bergabung dengan tim berjuluk Macan Kemayoran itu. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Pemain asing Persija Jakarta Gustavo Franca merasa sangat senang bergabung dengan tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Gustavo Franca pun bertekad memberikan yang terbaik bagi Persija Jakarta pada Super League 2025/2026.

Saya merasa ada di rumah. Sekarang, Persija dan Jakmania adalah keluarga besar saya,” kata Franca sebagaimana dilansir laman Persija, Sabtu (9/8).

Baca Juga:

Pemain asal Brasil itu mengaku sangat senang karena mendapatkan sambutan hangat dari The Jakmania.

Dia berkaca dari laga Persija Jakarta melawan Arema FC pada peluncuran tim beberapa waktu lalu.

“Saya tunggu kalian di stadion untuk meraih tiga poin bersama,” kata Franca.

Baca Juga:

Franca juga menyebut Persija Jakarta sebagai cermin kebersamaan tanpa membedakan warna paspor.

“Di Persija tak ada pemain lokal, pemain Brasil, atau asing lainnya. Sebab, kami semua adalah Persija,” ujar Franca.

Pemain asing Persija Jakarta Gustavo Franca merasa sangat senang bergabung dengan tim berjuluk Macan Kemayoran itu.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta pemain persija pemain asing super league arema fc

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU