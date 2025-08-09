Persija Jakarta Simbol Kebersamaan, Pemain Asing Merasa di Rumah

jakarta.jpnn.com - Pemain asing Persija Jakarta Gustavo Franca merasa sangat senang bergabung dengan tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Gustavo Franca pun bertekad memberikan yang terbaik bagi Persija Jakarta pada Super League 2025/2026.

Saya merasa ada di rumah. Sekarang, Persija dan Jakmania adalah keluarga besar saya,” kata Franca sebagaimana dilansir laman Persija, Sabtu (9/8).

Pemain asal Brasil itu mengaku sangat senang karena mendapatkan sambutan hangat dari The Jakmania.

Dia berkaca dari laga Persija Jakarta melawan Arema FC pada peluncuran tim beberapa waktu lalu.

“Saya tunggu kalian di stadion untuk meraih tiga poin bersama,” kata Franca.

Franca juga menyebut Persija Jakarta sebagai cermin kebersamaan tanpa membedakan warna paspor.

“Di Persija tak ada pemain lokal, pemain Brasil, atau asing lainnya. Sebab, kami semua adalah Persija,” ujar Franca.