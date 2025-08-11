Persija Jakarta Kalahkan Persita Tangerang, Pemain Baru Langsung Gacor

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 4-0 pada Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (10/8).

Empat gol Persija Jakarta dicetak Rizky Ridho pada menit ke-32, Allano Lima (70, 90+1), dan Emaxwell Souza (72).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza pun memuji kerja keras para pemain sepanjang laga.

Menurut Mauricio Souza, para pemain Persija Jakarta mempunyai komitmen memenangi pertandingan.

“Tentang pertandingan, kami tampil luar biasa,” kata Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman Persija.

Mauricio Souza juga menyebut tim besutannya menguasai pertandingan melawan Persita Tangerang.

“Kami tidak memberikan kesempatan mereka menyerang,” kata Mauricio.

Mauricio Souza juga menyebut para pemain Persija Jakarta berjuang keras sejak menit awal hingga akhir.