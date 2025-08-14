InJourney Aviation Services Sukseskan Aquabike World Championship 2025, SDM Lokal Mendunia

jakarta.jpnn.com - Perairan Danau Toba akan kembali menjadi tuan rumah event UIM-ABP Aquabike Class Pro Circuit Grand Prix Of Indonesia pada 15–17 Agustus 2025.

Penyelenggaraan ini digagas InJourney dan dikelola Injourney Tourism Development Corporation (ITDC).

Ajang ini adalah momen penting untuk mengangkat citra Danau Toba sebagai destinasi water sport tourism dunia.

InJourney Aviation Services (IAS) selaku subholding dari InJourney beserta member IAS Group Gapura Angkasa, IAS Hospitality, dan IAS Support turut serta mendukung kelancaran dalam setiap proses bisnis pada pelaksanaan event olahraga berskala internasional, mulai penanganan kargo logistik, hospitality, dan operating support.i.

Sebanyak sebelas kontainer dengan berat total 83.488 kg telah diberangkatkan dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, menuju venue di Balige.

Logistik tersebut diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan truck trailer yang selanjutnya dilakukan unloading container dan customs inspection di Balige.

Semua persiapan secara maksimal telah dilakukan. Para rider beserta kru yang akan bertanding diberikan layanan handling VIP, yaitu personal assistant dengan produk Joumpa Airport VIP Services untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan selama menjalanin prosedur bandara.

Kedatangan mereka disambut dengan suguhan perkenalan budaya tarian tradisional.