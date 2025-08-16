Persis Solo vs Persija Jakarta: Jangan Fokus 1 Pemain

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta bertekad mengalahkan Persis Solo pada pekan kedua Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/8).

Para pemain Persija berharap bisa meneruskan tren positif setelah mengalahkan Persita Tangerang pada pekan pertama.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengaku sudah melakukan evaluasi setelah laga melawan Persita.

Dia juga sudah memperbaiki berbagai kesalahan minor yang dilakukan Rizky Ridho dan kawan-kawan.

“Besok adalah pertandingan baru. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu,” kata Mauricio Souza di laman resmi Persija, Jumat (15/8).

Mauricio Souza berharap Rizky Ridho dan kawan-kawan menunjukkan performa yang lebih baik.

“Sebab, kami memiliki target yang besar di kompetisi kali ini. Kami harus fokus dan konsentrasi agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal,” kata Mauricio.

Pelatih berkebangsaan Brasil tersebut juga menyebut Persis Solo sebagai tim kuat.