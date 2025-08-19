Bruno Tubarao Ingin Bawa Persija Jakarta Juara Super League

JPNN.com

Selasa, 19 Agustus 2025 – 21:00 WIB
Persija Jakarta melengkapi kuota pemain asing dengan mendatangkan Bruno Tubarao untuk mengarungi Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta melengkapi kuota pemain asing dengan mendatangkan Bruno Tubarao untuk mengarungi Super League 2025/2026.

Bruno Tubarao mempunyai karier yang cukup panjang sebagai pesepak bola profesional.

Dia memulai kariernya di Cabofriense pada 2015–2018, lalu berpindah ke Sampaio-RJ (2017), lantas bergabung dengan Boa Esporte (2018).

Bruno Tubarao juga pernah berseragam Red Bull pada 2019. Bersama Red Bull Bragantino pada 2019–2023, Bruno menapaki panggung Serie A Brasil. 

Setelah itu, dia bertualang ke Vasco da Gama pada 2022, Atlético Goianiense (2023–2025), dan Ceará SC (2025).

Pria bernama asli Bruno Nunes de Barros itu pun sangat senang bergabung dengan Persija Jakarta.

“Saya siap menghadapi tantangan bersama Persija,” kata Bruno sebagaimana dilansir laman Persija, Selasa (19/8).

Pemain asal Brasil itu pun sudah tidak sabar bertemu para pemain lain di Persija Jakarta.

