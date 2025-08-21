InJourney Aviation Services Sediakan Layanan Kelas Dunia agar F1 Powerboat 2025 Sukses

jakarta.jpnn.com - Setelah menjadi tuan rumah Aquabike Jetski World, Danau Toba bersiap menyelenggarakan F1 Powerboat pada 22-24 Agustus 2025.

Event yang digagas InJourney dan di-manage InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) itu menjadi momen penting mengangkat citra Danau Toba sebagai destinasi water sport tourism dunia.

InJourney Aviation Services (IAS) sebagai bagian dari InJourney mendapat kepercayaan untuk mendukung kesuksesan ajang internasional UIM-F1H2O World Championship Grand Prix of Indonesia.

Pada perhelatan akbar ini, IAS dipercaya mengelola layanan cargo logisticss, hospitality, serta facility management khusus bagi para pembalap dan tim internasional.

Sebanyak 17 kontainer dengan berat total kurang lebih 91.478 kg telah diberangkatkan dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, menuju venue.

Logistik tersebut diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan truck trailer yang selanjutnya dilakukan unloading container dan customs inspection di Balige.

IAS juga mengangkat para local hero dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga profesional dalam mendukung penyelenggaraan acara.

Para pekerja lokal itu tidak hanya berkontribusi dalam layanan operasional, tetapi juga membawa keramahtamahan khas Indonesia untuk memberikan pengalaman yang berkesan bagi para peserta, tamu, dan pengunjung.