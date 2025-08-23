Tidak Masuk Tim Senior, Rafael Struick Bela Timnas U-23 Indonesia

jakarta.jpnn.com - Rafael Struick masuk skuad Timnas U-23 Indonesia untuk melawan Laos, Makau, dan Korea Selatan pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, pada 3-9 September 2025.

Sebelumnya, pemain Dewa United itu tidak masuk skuad Timnas Indonesia pada uji coba melawan Kuwait dan Lebanon.

“Rafael Struick akan membela Timnas Indonesia U-23 yang akan bertanding di Grup J AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers,” tulis Dewa United di Instagram, Jumat (22/8).

Membela Timnas U-23 Indonesia bukanlah yang pertama bagi Rafael Struick. Sebelumnya, dia pernah menjadi penggawa Timnas U-23 Indonesia saat dilatih Shin Tae Yong.

Struick pernah mencetak satu gol dan satu assist saat mengantarkan timnas U-23 menjadi juara grup Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Solo pada September 2023.

Pada putaran final yang digelar di Qatar, Rafael Struick berhasil mencetak dua gol dan satu assist.

Pemain 22 tahun itu membantu Timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan pada perempat final.

Di sisi lain, PSSI belum mengumumkan daftar pemain yang akan membela Timnas U-23 Indonesia.