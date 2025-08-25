Maxwell Souza Gacor, Persija Jakarta Seharusnya Kalahkan Malut United

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 17:00 WIB
Persija Jakarta ditahan imbang Malut United dengan skor 1-1 pada lanjutan Super League 2025/2026. Foto: Persija Jakarta

jakarta.jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Maxwell Souza kecewa karena timnya ditahan imbang Malut United dengan skor 1-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (23/8).

Menurut Maxwell Souza, Persija Jakarta sangat pantas mengalahkan Malut United.

“Jika laga ini harus ada pemenangnya, kami pantas mendapatkannya,” kata Maxwell di laman resmi Persija

Pemain asing Persija Jakarta itu menganggap dirinya dan kawan-kawannya menunjukkan kemauan untuk menang.

“Apa yang telah kami lakukan sepanjang pertandingan layak untuk itu, bahkan dengan satu pemain lebih sedikit,” ujar Maxwell.

Maxwell Souza pun memberikan pujian kepada para pemain Persija yang terus berusaha memetik kemenangan.

“Di pertandingan ini kami tunjukkan perjuangan untuk mencapai target kami,” kata Maxwell.

Di sisi lain, Maxwell Souza terus membuktikan diri menjadi mesin gol bagi Persija Jakarta.

Pemain Persija Jakarta Maxwell Souza kecewa karena timnya ditahan imbang Malut United dengan skor 1-1 pada lanjutan Super League 2025/2026
