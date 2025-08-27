Dewa United vs Persija Jakarta: Harus Kendalikan Emosi

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta tidak mau larut terlalu dalam setelah ditahan imbang Malut United dengan skor 1-1 pada lanjutan Super Lague 2025/2026 di Jakarta International Stadium pada 23 Agustus 2025.

Para pemain Persija Jakarta langsung mengalihkan fokus menghadapi Dewa United di Banten International Stadium (BIS), Jumat (29/8).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengakui Dewa United bukan lawan yang mudah dikalahkan.

“Soal Dewa United, kami tahu ini pertandingan yang sangat sulit, tim yang sangat kuat,” kata Mauricio Souza di laman resmi Persija, Selasa (16/8).

Mauricio Souza sudah melakukan evaluasi terhadap penampilan para pemain Persija Jakarta.

Pelatih asal Brasil itu tidak hanya berfokus terhadap sisi teknis, tetapi juga nonteknis para pemainnya.

Salah satunya ialah faktor emosi. Mauricio Souza berkaca dari kartu merah yang diterima Allano Lima saat Persija menghadapi Persis Solo.

Selain itu, Mauricio Souza juga berkaca dari kartu merah yang didapatkan Rio Fahmi saat melawan Malut United.