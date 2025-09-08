Tembus Top 10 Eropa, Qarrar Firhand Bidik Kejuaraan Dunia FIA

jakarta.jpnn.com - Bintang muda gokart Indonesia Qarrar Firhand kembali mencuri perhatian di kancah balap internasional.

Mengakhiri seri pemungkas Champions of the Future 2025 di Kristianstad, Swedia, Qarrar berhasil finis P9 di final dan masuk jajaran top 10 dunia.

Perjalanan Qarrar tidak mudah. Dari start kualifikasi dengan catatan waktu ke-10 tercepat, dia tampil konsisten di heat races dengan hasil beragam, yakni P7, P13, P8, hingga dua kali P5.

Di Super Heat, Qarrar mengamankan P8, dan akhirnya menutup final dengan finis P9. Itu adalah pencapaian yang makin menegaskan posisinya di level internasional.

“Kristianstad penuh tantangan. Start dari 10 besar bikin aku lebih percaya diri. Konsistensi jadi kunci sampai bisa finis P9 di final. Sekarang fokusku langsung ke FIA World Championship minggu depan," kata Qarrar Firhand, Senin (8/9).

Target terdekat ialah FIA Karting World Championships 2025 di Kristianstad, Swedia, pada 11–14 September 2025.

Musim ini juga menjadi babak baru untuk Qarrar yang resmi bergabung dengan Ward Racing Official Team, tim karting elite di Eropa.

Dengan dukungan dari brand besar Indonesia, seperti Pertamina, Telkomsel, Mind ID, dan Eiger, Qarrar siap mengibarkan Merah Putih lebih tinggi di dunia motorsport. (Jos/jpnn)