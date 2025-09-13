Persija Jakarta vs Bali United: Persiapan Matang, Harus Menang

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta bertekad mengalahkan Bali United pada lanjutan Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sudah merajut lini pertahanan agar kuat menghadapi serangan lawan.

Selain itu, Mauricio Souza juga sudah memoles strategi penyerangan dengan penuh ketelitian.

“Dalam satu minggu ini, kami akan menyiapkan strategi terbaik,” ujar Mauricio sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Jumat (12/9).

Mauricio Souza mengaku sudah mempelajari permainan Bali United menjelang bentrok di JIS.

“Sepanjang minggu ini kami fokus pada persiapan agar makin kuat,” kata Souza.

Dengan persiapan yang matang dan skuad yang makin komplet, Mauricio berharap Persija mampu tampil maksimal saat menghadapi Bali United.

Meskipun demikian, pelatih asal Brasil itu menegaskan fokus utamanya bukan hanya soal lawan, melainkan membangun kekuatan internal tim.