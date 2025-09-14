Persija Jakarta vs Bali United: Macan Kemayoran Komplet

JPNN.com

Minggu, 14 September 2025 – 12:00 WIB
Persija Jakarta bisa menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi Bali United pada lanjutan Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9). Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta bisa menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi Bali United pada lanjutan Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9).

Sejumlah pemain Persija Jakarta yang sempat absen kini sudah kembali bergabung.

Dua bek andalan, yakni Jordi Amat dan Rizky Ridho, yang kembali dari Timnas Indonesia sudah bergabung. 

Selain itu, dua pemain muda Rayhan Hannan dan Dony Tri Pamungkas dijadwalkan segera menyusul setelah menyelesaikan tugas bersama Timnas U-23 Indonesia.

“Jordi dan Ridho sudah bergabung, besok Rayhan Hannan dan Dony Tri Pamungkas juga akan datang,” kata Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sebagaimana dilansir laman resmi Persija, Minggu (14/9).

Dua nama yang sempat cedera, yakni Gustavo Almeida dan Allano Lima, pun telah bergabung kembali dengan tim.

“Jadi, kami akan menghadapi pertandingan dengan tim yang komplet,” tutur Mauricio Souza.

Di sisi lain, Mauricio Souza mengakui perjalanan Persija Jakarta tidak akan mudah pada musim ini.

