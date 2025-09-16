Persija Jakarta vs Bali United 1-1, Rizky Ridho Kritik Rumput Stadion JIS

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mengkritik kualitas rumput Jakarta International Stadium (JIS) setelah timnya ditahan imbang Bali United dengan skor 1-1 pada lanjutan Super League 2025/2026, Minggu (14/9).

Rizky Ridho mengatakan dirinya dan kawan-kawannya sangat senang bisa bermain di Jakarta International Stadium (JIS).

“Namun, mungkin saya sebagai perwakilan teman-teman, ingin memberikan masukan, kalau bisa setelah konser rumputnya diperbaiki," kata Ridho.

Rizky Ridho menjelaskan dirinya dan kawan-kawannya adalah tim yang mengandalkan umpan-umpan pendek.

Menurut Rizky Ridho, kualitas rumput yang buruk membuat dirinya dan teman-temannya kesulitan memainkan umpan pendek.

"Ketika kami main away, di lapangan lain kami bisa berani (bermain, red) satu dua sentuhan,” ujar Rizky Ridho.

Pemain Timnas Indonesia itu menjelaskan dirinya dan kawan-kawannya kurang berani melakukan umpan–umpan pendek di JIS.

“Bisa dilihat sendiri, kadang lapangan naik-naik," kata Rizky Ridho.