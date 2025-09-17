Sedang Urus Klausul, Rizky Ridho Siap Main di Luar Negeri

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho membuka peluang bermain bersama klub di luar negeri dalam waktu dekat.

"Benar ada komunikasi dengan agen saya,” kata Rizky Ridho, Minggu (14/9).

Pemain Timnas Indonesia itu mengaku sedang mengurus berbagai klausul mengenai peluangnya bermain di luar negeri.

“Saya sedang urus klausul-klausul yang orang-orang tunggu, yaitu saya bisa main abroad. Jadi, tunggu saja," kata Rizky Ridho.

Sebelumnya, Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas memastikan Ridho tidak akan ke mana-mana selama kontraknya berlaku.

Pria yang karib disapa BP itu mengatakan Rizky Ridho ingin bertahan di Persija Jakarta.

Menurut Bambang Pamungkas, manajemen Persija dan Rizky Ridho sedang melakukan negosiasi perpanjangan kontrak.

“Rizky Ridho tidak akan ke mana-mana, itu yang bisa saya sampaikan,” kata Bambang beberapa waktu lalu.