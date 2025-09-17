JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Sedang Urus Klausul, Rizky Ridho Siap Main di Luar Negeri

Sedang Urus Klausul, Rizky Ridho Siap Main di Luar Negeri

Rabu, 17 September 2025 – 18:00 WIB
Sedang Urus Klausul, Rizky Ridho Siap Main di Luar Negeri - JPNN.com Jakarta
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho membuka peluang bermain bersama klub di luar negeri dalam waktu dekat. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho membuka peluang bermain bersama klub di luar negeri dalam waktu dekat.

"Benar ada komunikasi dengan agen saya,” kata Rizky Ridho, Minggu (14/9).

Pemain Timnas Indonesia itu mengaku sedang mengurus berbagai klausul mengenai peluangnya bermain di luar negeri.

Baca Juga:

“Saya sedang urus klausul-klausul yang orang-orang tunggu, yaitu saya bisa main abroad. Jadi, tunggu saja," kata Rizky Ridho.

Sebelumnya, Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas memastikan Ridho tidak akan ke mana-mana selama kontraknya berlaku.

Pria yang karib disapa BP itu mengatakan Rizky Ridho ingin bertahan di Persija Jakarta.

Baca Juga:

Menurut Bambang Pamungkas, manajemen Persija dan Rizky Ridho sedang melakukan negosiasi perpanjangan kontrak.

“Rizky Ridho tidak akan ke mana-mana, itu yang bisa saya sampaikan,” kata Bambang beberapa waktu lalu.

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho membuka peluang bermain bersama klub di luar negeri dalam waktu dekat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   rizky ridho Persija Jakarta timnas indonesia bambang pamungkas persija juara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU