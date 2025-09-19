Santai Pemain Bali United Sering Jatuh, Rizky Ridho: Fair, Itu Strategi Mereka

jakarta.jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho menyesal karena timnya ditahan imbang Bali United dengan skor 1-1 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9).

Bali United unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Mirza Mustafic pada menit ke-18.

Persija Jakarta baru bisa menyamakan kedudukan melalui donasi Bruno Tubarao pada menit ke-56.

Rizky Ridho mengakui dirinya dan kawan-kawannya kehilangan konsentrasi pada babak pertama.

“Babak pertama kami ingin melakukan apa yang disuruh pelatih, tetapi kami banyak hilang fokus dan kecolongan lewat gol serangan balik,” kata Ridho setelah pertandingan.

Bek Timnas Indonesia itu menjelaskan dirinya dan kawan-kawannya sempat menemukan ritme terbaik.

“Mereka mencoba menghentikan ritme itu dengan jatuh. Mungkin orang-orang bisa lihat karena mereka sangat sering jatuh,” tutur Rizky Ridho.

Rizky Ridho juga menyoroti strategi para pemain Bali United yang kerap terjatuh di tengah lapangan.