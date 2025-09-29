JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Dikalahkan Borneo FC, Andritany Ardhiyasa Minta Pemain Bangkit

Persija Jakarta Dikalahkan Borneo FC, Andritany Ardhiyasa Minta Pemain Bangkit

Senin, 29 September 2025 – 20:00 WIB
Persija Jakarta Dikalahkan Borneo FC, Andritany Ardhiyasa Minta Pemain Bangkit - JPNN.com Jakarta
Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa meminta teman-temannya bangkit setelah dikalahkan Borneo FC dengan skor 1-3 pada lanjutan Super League. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa meminta teman-temannya bangkit setelah dikalahkan Borneo FC dengan skor 1-3 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (28/9).

Persija kalah setelah gawangnya tiga kali dijebol Joel Vinicius pada menit ke-45, Kei Hirose (55), dan Douglas Coutinho (90).

Di sisi lain, Persija Jakarta hanya bisa mencetak satu gol hiburan melalui Gustavo Almeida pada menit 90+8.

Baca Juga:

Andritany Ardhiyasa pun bersikap jantan atas kemenangan yang didapatkan Borneo FC.

“Pertama, saya ucapkan selamat kepada Borneo yang berhasil meraih tiga poin,” kata Andritany Ardhiyasa sebagaimana dilansir laman Persija.

Mantan kiper Timnas Indonesia itu juga meminta maaf kepada para suporter Persija Jakarta.

Baca Juga:

“Saya pun ingin meminta maaf belum bisa memberikan hasil terbaik, belum bisa menghadirkan kemenangan dalam beberapa laga terakhir,” ucap Andritany Ardhiyasa.

Andritany Ardhiyasa bertekad bangkit setelah Persija Jakarta mendapatkan hasil minor.

Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa meminta teman-temannya bangkit setelah dikalahkan Borneo FC dengan skor 1-3 pada lanjutan Super League
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta borneo fc super league andritany ardhiyasa timnas indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU