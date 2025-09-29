Persija Jakarta Dikalahkan Borneo FC, Andritany Ardhiyasa Minta Pemain Bangkit

jakarta.jpnn.com - Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa meminta teman-temannya bangkit setelah dikalahkan Borneo FC dengan skor 1-3 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (28/9).

Persija kalah setelah gawangnya tiga kali dijebol Joel Vinicius pada menit ke-45, Kei Hirose (55), dan Douglas Coutinho (90).

Di sisi lain, Persija Jakarta hanya bisa mencetak satu gol hiburan melalui Gustavo Almeida pada menit 90+8.

Andritany Ardhiyasa pun bersikap jantan atas kemenangan yang didapatkan Borneo FC.

“Pertama, saya ucapkan selamat kepada Borneo yang berhasil meraih tiga poin,” kata Andritany Ardhiyasa sebagaimana dilansir laman Persija.

Mantan kiper Timnas Indonesia itu juga meminta maaf kepada para suporter Persija Jakarta.

“Saya pun ingin meminta maaf belum bisa memberikan hasil terbaik, belum bisa menghadirkan kemenangan dalam beberapa laga terakhir,” ucap Andritany Ardhiyasa.

Andritany Ardhiyasa bertekad bangkit setelah Persija Jakarta mendapatkan hasil minor.