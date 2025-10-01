JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Paceklik Kemenangan, Jordi Amat: Sangat Menyedihkan

Persija Jakarta Paceklik Kemenangan, Jordi Amat: Sangat Menyedihkan

Rabu, 01 Oktober 2025 – 22:00 WIB
Persija Jakarta Paceklik Kemenangan, Jordi Amat: Sangat Menyedihkan - JPNN.com Jakarta
Bek Persija Jakarta Jordi Amat menyadari timnya sedang dalam tren negatif dalam beberapa pertandingan terakhir Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta sedang dalam tren negatif dalam beberapa pertandingan terakhir Super League 2025/2026.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu tidak bisa mendapatkan kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.

Para pemain Persija Jakarta pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaan karena gagal memetik kemenangan.

Baca Juga:

“Di ruang ganti, kami benar-benar dipenuhi rasa kecewa,” kata bek Persija Jordi Amat sebagaimana dilansir laman resmi klub, Rabu (1/10).

Jordi Amat menyadari dirinya dan kawan-kawannya harus melakukan evaluasi agar bisa kembali ke tren positif.

“Kekalahan ini sangat menyedihkan,” kata Jordi Amat.

Baca Juga:

Bek Timnas Indonesia itu mengaku tidak bisa melupakan kekalahan dari Borneo FC.

“Jujur, (kekalahan ini, red) terus menghantui pikiran saya sepanjang 95 menit pertandingan,” tutur Jordi Amat. 

Persija Jakarta sedang dalam tren negatif dalam beberapa pertandingan terakhir Super League 2025/2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta jordi amat pemain persija borneo fc timnas indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU