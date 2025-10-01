Persija Jakarta Paceklik Kemenangan, Jordi Amat: Sangat Menyedihkan

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta sedang dalam tren negatif dalam beberapa pertandingan terakhir Super League 2025/2026.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu tidak bisa mendapatkan kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.

Para pemain Persija Jakarta pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaan karena gagal memetik kemenangan.

“Di ruang ganti, kami benar-benar dipenuhi rasa kecewa,” kata bek Persija Jordi Amat sebagaimana dilansir laman resmi klub, Rabu (1/10).

Jordi Amat menyadari dirinya dan kawan-kawannya harus melakukan evaluasi agar bisa kembali ke tren positif.

“Kekalahan ini sangat menyedihkan,” kata Jordi Amat.

Bek Timnas Indonesia itu mengaku tidak bisa melupakan kekalahan dari Borneo FC.

“Jujur, (kekalahan ini, red) terus menghantui pikiran saya sepanjang 95 menit pertandingan,” tutur Jordi Amat.