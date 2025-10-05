Arab Saudi vs Timnas Indonesia: Teka-teki Ole Romeny

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak mau gegabah terkait kondisi fisik Ole Romeny.

Patrick Kluivert tidak akan memaksakan Ole Romeny membela Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (9/10).

Dalam video yang dibagikan PSSI, Patrick Kluivert memilih berteka-teki tentang peluang Ole Romeny bermain.

“Kita harus tahu, kita harus melihat,” kata Patrick Kluivert.

Meskipun demikian, mantan penyerang Timnas Belanda itu menganggap Ole Romeny berada di trek yang tepat.

“Ole berada di jalur yang tepat,” ujar Patrick Kluivert.

Ole Romeny sendiri sudah mengikuti sesi latihan perdana timnas menjelang laga melawan Arab Saudi.

Dalam video yang dibagikan PSSI, Ole Romeny termasuk ke dalam 15 pemain yang mengikuti latihan perdana di Jeddah, Jumat (3/10) malam waktu setempat.