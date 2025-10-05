JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Arab Saudi vs Timnas Indonesia: Teka-teki Ole Romeny

Arab Saudi vs Timnas Indonesia: Teka-teki Ole Romeny

Minggu, 05 Oktober 2025 – 23:00 WIB
Arab Saudi vs Timnas Indonesia: Teka-teki Ole Romeny - JPNN.com Jakarta
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak mau gegabah terkait kondisi fisik Ole Romeny. Foto: Antara/HO/PSSI

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak mau gegabah terkait kondisi fisik Ole Romeny.

Patrick Kluivert tidak akan memaksakan Ole Romeny membela Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (9/10).

Dalam video yang dibagikan PSSI, Patrick Kluivert memilih berteka-teki tentang peluang Ole Romeny bermain.

Baca Juga:

“Kita harus tahu, kita harus melihat,” kata Patrick Kluivert.

Meskipun demikian, mantan penyerang Timnas Belanda itu menganggap Ole Romeny berada di trek yang tepat.

“Ole berada di jalur yang tepat,” ujar Patrick Kluivert.

Baca Juga:

Ole Romeny sendiri sudah mengikuti sesi latihan perdana timnas menjelang laga melawan Arab Saudi.

Dalam video yang dibagikan PSSI, Ole Romeny termasuk ke dalam 15 pemain yang mengikuti latihan perdana di Jeddah, Jumat (3/10) malam waktu setempat.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak mau gegabah terkait kondisi fisik Ole Romeny.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia arab saudi ole romeny piala dunia 2026 patrick kluivert

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU