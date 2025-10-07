Arab Saudi vs Timnas Indonesia: Marc Klok Ingin Cetak Sejarah

jakarta.jpnn.com - Gelandang Timnas Indonesia Marc Klok mengaku ingin mencetak sejarah ketika bertanding pada Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Bintang Persib Bandung itu ingin mengerahkan kemampuan terbaik agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026.

“Kami akan coba usahakan itu semaksimal mungkin," kata Klok sebagaimana dilansir laman resmi Persib, Minggu (5/10).

Marck Klok menilai peluang Timnas Indonesia berlaga pada Piala Dunia 2026 sudah di depan mata.

"Kita harus optimistis, kerja keras, dan semoga kita bisa menciptakan sejarah ini sekarang dalam satu pekan ke depan,” imbuh Marc Klok.

Marc Klok juga meminta doa dari masyarakat agar Timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik.

Target terdekat ialah ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas Arab Saudi pada 9 Oktober 2025.

Setelah melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak pada 12 Oktober 2025.