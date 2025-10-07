JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Arab Saudi vs Timnas Indonesia: Marc Klok Ingin Cetak Sejarah

Arab Saudi vs Timnas Indonesia: Marc Klok Ingin Cetak Sejarah

Selasa, 07 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Arab Saudi vs Timnas Indonesia: Marc Klok Ingin Cetak Sejarah - JPNN.com Jakarta
Gelandang Timnas Indonesia Marc Klok mengaku ingin mencetak sejarah ketika bertanding pada Kualifikasi Piala Dunia 2026. Foto: Sigid Kurniawan/Antara

jakarta.jpnn.com - Gelandang Timnas Indonesia Marc Klok mengaku ingin mencetak sejarah ketika bertanding pada Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Bintang Persib Bandung itu ingin mengerahkan kemampuan terbaik agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026.

“Kami akan coba usahakan itu semaksimal mungkin," kata Klok sebagaimana dilansir laman resmi Persib, Minggu (5/10).

Baca Juga:

Marck Klok menilai peluang Timnas Indonesia berlaga pada Piala Dunia 2026 sudah di depan mata.

"Kita harus optimistis, kerja keras, dan semoga kita bisa menciptakan sejarah ini sekarang dalam satu pekan ke depan,” imbuh Marc Klok.

Marc Klok juga meminta doa dari masyarakat agar Timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik.

Baca Juga:

Target terdekat ialah ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas Arab Saudi pada 9 Oktober 2025.

Setelah melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak pada 12 Oktober 2025.

Gelandang Timnas Indonesia Marc Klok mengaku ingin mencetak sejarah ketika bertanding pada Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia arab saudi marc klok piala dunia 2026 persib bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU