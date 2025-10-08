JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Arab Saudi vs Timnas Indonesia, Maarten Paes: Pertandingan Terbesar

Arab Saudi vs Timnas Indonesia, Maarten Paes: Pertandingan Terbesar

Rabu, 08 Oktober 2025 – 19:00 WIB
Arab Saudi vs Timnas Indonesia, Maarten Paes: Pertandingan Terbesar - JPNN.com Jakarta
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes mengatakan laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pertandingan terbesar bagi dirinya dan kawan-kawan. Foto: Bayu Pratama/Antara

jakarta.jpnn.com - Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes mengatakan laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pertandingan terbesar bagi dirinya dan kawan-kawan.

Timnas Indonesia akan memulai perjalanan ketika melawan Timnas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada 9 Oktober 2025.

Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak di tempat yang sama pada 12 Oktober 2025.

Baca Juga:

"Pertandingan yang besar. Saya pikir ini adalah pertandingan terbesar dalam sejarah negara ini,” kata Maarten Paes dikutip dari akun media sosial resmi FC Dallas, Senin (6/10).

Kiper Dallas FC itu pun berharap dirinya dan kawan-kawannya tidak menggendong beban saat bertanding.

"Saya pikir, kami sebagai sebuah tim, tidak boleh membuat diri kami terlalu terbebani. Dengan itu, kami punya kesempatan yang besar untuk menang," kata Maarten Paes.

Baca Juga:

Maarten Paes sendiri saat ini sudah sembuh dari cedera setelah sempat menepi sejak Agustus 2025.

Cedera itu membuat Maarten Paes tidak membela Timnas Indonesia pada laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon.

Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes mengatakan laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pertandingan terbesar bagi dirinya dan kawan-kawan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia arab saudi maarten paes piala dunia 2026 dallas fc

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU