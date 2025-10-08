Arab Saudi vs Timnas Indonesia, Maarten Paes: Pertandingan Terbesar

jakarta.jpnn.com - Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes mengatakan laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pertandingan terbesar bagi dirinya dan kawan-kawan.

Timnas Indonesia akan memulai perjalanan ketika melawan Timnas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada 9 Oktober 2025.

Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak di tempat yang sama pada 12 Oktober 2025.

"Pertandingan yang besar. Saya pikir ini adalah pertandingan terbesar dalam sejarah negara ini,” kata Maarten Paes dikutip dari akun media sosial resmi FC Dallas, Senin (6/10).

Kiper Dallas FC itu pun berharap dirinya dan kawan-kawannya tidak menggendong beban saat bertanding.

"Saya pikir, kami sebagai sebuah tim, tidak boleh membuat diri kami terlalu terbebani. Dengan itu, kami punya kesempatan yang besar untuk menang," kata Maarten Paes.

Maarten Paes sendiri saat ini sudah sembuh dari cedera setelah sempat menepi sejak Agustus 2025.

Cedera itu membuat Maarten Paes tidak membela Timnas Indonesia pada laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon.