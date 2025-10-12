Tren Persija Jakarta Negatif, Thales Lira Sebut Perjalanan Masih Panjang

jakarta.jpnn.com - Bek Persija Jakarta Thales Lira sangat bersyukur karena bisa menjalani debut pada Super League 2025/2026.

Thales Lira membela Persija Jakarta ketika menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri pada 28 September 2025.

“Saya sangat senang bisa menjalani debut dengan mengenakan jersey Persija. Bermain bersama rekan-rekan baru adalah momen yang luar biasa,” kata Thales Lira sebagaimana dilansir laman Persija.

Meskipun demikian, debut yang dijalani pemain kelahiran Porto Alegre itu tidak berjalan baik.

Sebab, Persija Jakarta dipaksa mengakui ketangguhan Borneo FC dengan skor 1-3.

“Sayangnya, hasilnya belum berupa kemenangan yang kami harapkan,” kata Thales.

Thales Lira pun bertekad bangkit dan membawa Persija Jakarta kembali ke jalur kemenangan.

“Kami akan bangkit dan melangkah maju dengan kekuatan yang lebih besar,” imbuh Thales Lira.