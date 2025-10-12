JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Tren Persija Jakarta Negatif, Thales Lira Sebut Perjalanan Masih Panjang

Tren Persija Jakarta Negatif, Thales Lira Sebut Perjalanan Masih Panjang

Minggu, 12 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Tren Persija Jakarta Negatif, Thales Lira Sebut Perjalanan Masih Panjang - JPNN.com Jakarta
Bek Persija Jakarta Thales Lira sangat bersyukur karena bisa menjalani debut pada Super League 2025/2026. Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Bek Persija Jakarta Thales Lira sangat bersyukur karena bisa menjalani debut pada Super League 2025/2026.

Thales Lira membela Persija Jakarta ketika menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri pada 28 September 2025.

“Saya sangat senang bisa menjalani debut dengan mengenakan jersey Persija. Bermain bersama rekan-rekan baru adalah momen yang luar biasa,” kata Thales Lira sebagaimana dilansir laman Persija.

Baca Juga:

Meskipun demikian, debut yang dijalani pemain kelahiran Porto Alegre itu tidak berjalan baik.

Sebab, Persija Jakarta dipaksa mengakui ketangguhan Borneo FC dengan skor 1-3.

“Sayangnya, hasilnya belum berupa kemenangan yang kami harapkan,” kata Thales.

Baca Juga:

Thales Lira pun bertekad bangkit dan membawa Persija Jakarta kembali ke jalur kemenangan.

“Kami akan bangkit dan melangkah maju dengan kekuatan yang lebih besar,” imbuh Thales Lira.

Bek Persija Jakarta Thales Lira sangat bersyukur karena bisa menjalani debut pada Super League 2025/2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta thales lira borneo fc super league bek persija

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU