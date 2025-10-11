Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Main Sampai Titik Darah Penghabisan

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta akan menjalani dua laga kandang yang cukup berat pada lanjutan Super League 2025/2026.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan memulai rangkaian away saat menghadapi Persebaya Surabaya di Surabaya pada 18 Oktober 2025.

Setelah itu, Persija Jakarta akan melawan Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan pada 24 Oktober 2025.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko meminta para pemain tampil dengan performa terbaik saat menghadapi Persebaya dan Madura United.

Sebab, Persija Jakarta mendapatkan hasil yang sangat buruk dalam dua pertandingan terakhir.

Rizky Ridho dan kawan-kawan dikalahkan PSM Makassar dengan skor 0-2 dan ditekuk Borneo FC 1-3.

“Kami tidak boleh lagi mengulang kesalahan yang sama seperti di dua laga tandang sebelumnya,” kata Ardhi sebagaimana dilansir laman resmi Persija.

Ardhi Tjahjoko mengatakan Persija Jakarta akan siap terlepas apa pun keputusan operator liga.