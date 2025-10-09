Arab Saudi vs Timnas Indonesia, Patrick Kluivert: Harus Setajam Pisau

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia akan memaksimalkan peluang melalui eksekusi bola mati saat menghadapi Arab Saudi pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (9/10) pukul 00:15 WIB.

“Kami harus mengeksekusinya dengan baik,” kata Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, Selasa (7/10).

Menurut Patrick Kluivert, eksekusi bola mati yang maksimal bisa menjadi senjata mematikan bagi Timnas Indonesia.

Legenda Timnas Belanda itu berkaca dari laga uji coba Timnas Indonesia melawan Taiwan di Surabaya pada September 2025.

Indonesia yang saat itu menang enam gol tanpa balas bisa mencetak tiga gol melalui skema bola mati.

“Pertandingan terakhir kami mencetak dua atau tiga gol melalui bola mati,” kata Kluivert.

Meskipun demikian, Patrick Kluivert menyadari eksekusi bola mati bukan jaminan Timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi.

Mantan pemain Barcelona itu mengatakan Timnas Indonesia harus sempurna di semua aspek.